Стало известно, почему на стороне Украины воюют люди с паспортом Израиля Раввин Финкель: на стороне Украины воюют частные лица с израильскими паспортами

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Израиль не воюет на Украине ни в составе армии, ни в ЧВК, заявил раввин, юрист, специалист по международному праву и международной политике Михаил Финкель. По его словам, люди с израильскими паспортами, которые находятся в зоне боевых действий, — частные лица, появление которых никак не связано с официальной политикой Тель-Авива, пишет ИА SM-News.

Это была частная инициатива. Израиль сам там не воюет, ЧВК там нет. Это были украинцы, приехавшие в Израиль, получившие израильские паспорта по закону воссоединения семей, — отметил спикер.

Финкель добавил, что власти Израиля не могут запретить людям через третью страну добираться до Украины. Тем не менее официально страна не воюет на этой территории, а все обвинения в ее адрес несостоятельны, заключил раввин.

Накануне президент России Владимир Путин назвал окончательную цель спецоперации на Украине. По его словам, в стране создается антироссийский анклав, который угрожает России, поэтому целью специальной военной операции является его ликвидация. Он добавил, что действия российских военнослужащих на Украине заслуживают поддержки со стороны общества.