Стало известно, почему Индия не станет устанавливать лимит цен на нефть РФ Энергетик Митрахович: Индии не нужен лимит цен, так как она получает нефть РФ со скидкой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Станок-качалка

Можно с уверенностью сказать, что Индия не будет присоединяться к установлению лимита цен на российскую нефть, заявил эксперт по энергетической безопасности Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович. По его словам, ей нет смысла вводить государственное регулирование цен, так как индийские компании и так получают топливо из России по выгодной стоимости, пишет «ПолитЭксперт».

На 98% процентов уверен, что Индия не будет присоединяться к установке потолка цен на российскую нефть по одной простой причине. Их компании и так могут получать скидки на ресурс в рамках коммерческих соглашений с РФ <...> ей нет смысла вводить государственное регулирование цен, — отметил специалист.

Митрахович подчеркнул, что в случае, если Индия захочет установить предельные цены, Россия остановит поставки нефти. Тогда Нью-Дели придется закупать топливо у ближневосточных стран, но уже без дисконта. На данный момент страна приобретает ресурс по $70, напомнил эксперт по энергетике.

Член Совфеда Алексей Пушков ранее заявил, что Белому дому вряд ли удастся подтянуть Китай и Индию к своей идее о лимите цен на российскую нефть. Индию в Telegram он назвал «маловероятным кандидатом» на участие в подобной коалиции из-за политических и экономических причин.