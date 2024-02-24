Стало известно, почему банкиры боятся забрать российские активы Bloomberg: банки хотят обезопасить себя для конфискации российских активов

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Международные банки потребовали создать механизм и правовую систему, на основе которых можно будет осуществить конфискацию активов России, заблокированных на Западе, сообщает Bloomberg. Таким образом банкиры хотят свести к минимуму риски ущерба для репутации Лондона как международного финансового центра.

Издание отмечает, что банкиры и юристы также хотят, чтобы ситуация не вызывала юридических споров, так как это позволит сохранить верховенство права в Британии. Кроме того, такой вариант, по их мнению, позволит обезопасить банки в том случае, если после изъятия активов Россия обратится в Международный суд.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что конфискация замороженных активов России стала бы «взломом правового миропорядка». По его мнению, именно по этой причине Запад пока побаивается их трогать. Медведев отметил, что данный нюанс вызывает «смятение в мозгах» у стран Запада. По его словам, они хотят забрать средства и передать их Украине, но, с другой стороны, это стало бы отказом от основных принципов защиты частной собственности. Однако при желании, подчеркнул Медведев, они «наплюют на свои принципы» и «от всего откажутся».