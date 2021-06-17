Стало известно, почему Байден отказался от пресс-конференции с Путиным

Глава Белого дома Джо Байден отказался проводить совместную пресс-конференцию с российским лидером Владимиром Путиным, поскольку испугался, что мероприятие затянется на несколько часов и задать вопрос смогут не только отобранные заранее журналисты. Об этом стало известно американскому изданию The Hill.
Американские журналисты
Журналисты считают, что в ходе совместной пресс-конференции Путин пытался бы затянуть мероприятие на несколько часов. Кроме того, он мог продемонстрировать свою психологическую выносливость в сравнении с Байденом.
Саммит лидеров России и США прошёл в Женеве 16 июня. Стороны вели переговоры больше 4,5 часа. По окончании мероприятия прошли две пресс-конференции. Сначала с журналистами беседовал Владимир Путин. На его пресс-конференции присутствовали представители не только российской, но и зарубежной прессы, а следом к журналистам вышел Байден. Он предпочёл общаться только с заранее отобранными корреспондентами.
Ранее Путин заявил, что образ Байдена, который рисуют СМИ, не имеет ничего общего с действительностью. Глава государства подчеркнул, что политик является профессионалом.