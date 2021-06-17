Стало известно, почему Байден отказался от пресс-конференции с Путиным

https://static.news.ru/photo/0701b716-cf68-11eb-9565-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Nicolas Landemard/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Глава Белого дома Джо Байден отказался проводить совместную пресс-конференцию с российским лидером Владимиром Путиным, поскольку испугался, что мероприятие затянется на несколько часов и задать вопрос смогут не только отобранные заранее журналисты. Об этом стало известно американскому изданию The Hill.

Американские журналисты отметили , что президент России Владимир Путин выступал более 55 минут и ответил на 20 вопросов. Он, в отличие от Байдена, не пользовался телесуфлёром. 78-летний Байден ответил только на 11 вопросов, читая текст с телесуфлёра. Политик предоставил слово лишь заранее отобранным журналистам, но он сообщил об этом в начале мероприятия, которое длилось 30 минут.

Журналисты считают, что в ходе совместной пресс-конференции Путин пытался бы затянуть мероприятие на несколько часов. Кроме того, он мог продемонстрировать свою психологическую выносливость в сравнении с Байденом.

Саммит лидеров России и США прошёл в Женеве 16 июня. Стороны вели переговоры больше 4,5 часа. По окончании мероприятия прошли две пресс-конференции. Сначала с журналистами беседовал Владимир Путин. На его пресс-конференции присутствовали представители не только российской, но и зарубежной прессы, а следом к журналистам вышел Байден. Он предпочёл общаться только с заранее отобранными корреспондентами.

Ранее Путин заявил, что образ Байдена, который рисуют СМИ, не имеет ничего общего с действительностью. Глава государства подчеркнул, что политик является профессионалом.