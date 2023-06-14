Стало известно отношение Запада к авиасообщению между Россией и Грузией Спикер парламента Папуашвили: Запад не требует от Грузии запретить авиасообщение с Россией

Фото: Nicolo Vincenzo Malvestuto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Западные партнеры в ходе переговоров не требуют от Тбилиси введения санкций в отношении России и запрета на прямое авиационное сообщение. Об этом в интервью телеканалу Imedi рассказал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. По его словам, у всех имеется понимание по данным вопросам.

Когда мы разговариваем с нашими [западными] партнерами и объясняем им ситуацию, у всех есть понимание в связи с указанными вопросами. <...> Никто не призывает нас вводить санкции против России и, соответственно, запрещать полеты, — сказал Папуашвили.

25 февраля 2022 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что не планирует вводить ограничения в отношении России, мотивировав это национальным интересом.

10 мая 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии. Также он отменил запреты на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Данные запреты действовали с 2019 года.

Ранее сообщалось, что грузинская авиакомпания Georgian Airways расширила список стран, куда можно добраться транзитом из Москвы через Тбилиси. В перечень вошли Австрия (Вена и Грац), Кипр (Ларнака), Франция (Париж, Нанси), Германия (Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне), Греция (Салоники), Израиль (Тель-Авив), Италия (Неаполь, Милан), Нидерланды (Амстердам) и Саудовская Аравия.

В то же время стало известно, что возобновление прямых перелетов с Россией вызвало отрицательную реакцию у грузинских активистов, выступающих против. Они собрались у аэропорта с антироссийскими плакатами, а после попытались прорваться через полицейских к терминалу воздушной гавани после посадки первого борта из РФ. Правоохранительные органы задерживали демонстрантов.