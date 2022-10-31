Стало известно, откуда были погибшие в Сеуле россиянки МИД РФ: погибшие в Сеуле россиянки приехали из Приморья, Петербурга и Красноярска

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Две погибшие в результате давки в Сеуле россиянки приехали в Южную Корею из Приморья, одна из Санкт-Петербурга, еще одна из Красноярска. Об этом сообщил РИА Новости руководитель представительства МИД во Владивостоке Андрей Броварец. Он также отметил, что у трех погибших в Корее находились родственники.

Одна из Спасска-Дальнего, другая с Находки, еще из Красноярска и Петербурга девушки, — рассказал Броварец.

ЧП произошло в Сеуле в районе Итхэвон, известном как один из центров ночной жизни южнокорейской столицы. 29 октября десятки тысяч человек отправились туда праздновать Хеллоуин. К вечеру 30 октября число жертв составило 153 человека, еще более 80 получили травмы. К утру 30 октября власти получили уже 3757 заявлений о пропаже граждан.

В результате трагедии погибли четыре россиянки.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил общенациональный траур в связи с произошедшим.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнование главе Южной Кореи Юн Сок Ёлю в связи с трагедией. Российский лидер выразил сочувствие и поддержку родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.