Стало известно об увеличении числа погибших из-за наводнений в Бразилии CNN Brasil: число погибших из-за наводнений в Бразилии увеличилось до 66

Число погибших из-за наводнений на юге Бразилии увеличилось до 66, сообщает CNN Brasil со ссылкой на Службу гражданской защиты штата Риу-Гранди-ду-Сул, расположенного на юге страны на границе с Аргентиной и Уругваем. Кроме того, отмечается, что сейчас уточняются обстоятельства смерти еще шести человек, которые также могут быть связаны со стихией.

В отчете ведомства говорится, что число раненых в результате наводнения увеличилось до 155, 101 человек числится пропавшим без вести. От дождей и урагана пострадали более 707 тысяч жителей, стихией затронуты 332 муниципалитета, что соответствует более 66% всех городов Риу-Гранди-ду-Сул.

Отмечается, что в Риу-Гранди-ду-Сул продолжает действовать предупреждение о потенциальной опасности из-за сильного дождя. Во время пресс-конференции губернатор штата Эдуарду Лейте заявил, что понадобится «План Маршалла» для восстановления разрушенных территорий.

Ранее в Китае произошло сильнейшее за последние 50 лет наводнение, в результате которого эвакуировали более 82 тысяч человек. Примерно 1,16 млн домохозяйств остались без электроснабжения из-за штормов, свыше 1000 школ были закрыты. Предварительно, жертвами стихии стали четыре человека, еще 11 пропали без вести.