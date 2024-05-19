Спасатели достигли места ЧП с вертолетом президента Ирана

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Спасательные отряды смогли добраться до района жесткой посадки вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси около границы с Азербайджаном, первая поисковая группа достигла места ЧП, передает IRNA. Также сообщается, что количество спасательных бригад увеличено до 40.

По информации агентства, в регионе сейчас сильный туман, но, несмотря на это, специалисты смогли задействовать беспилотники для поиска места аварии. Первые спасательные отряды достигли района ЧП спустя час после сообщения об аварии.

На борту вертолета Ми-171, помимо иранского лидера, находился губернатор провинции Восточный Азербайджан, а также глава МИД Ирана и еще несколько человек.

Сенатор Алексей Пушков предположил, что причиной крушения вертолета Ибрахима Раиси могло стать покушение. Иранские источники, пишет сенатор, сообщают, что вертолет, в котором находился Раиси, могли сбить под Тегераном.

Ранее агентство Mehr удалило опубликованную информацию о том, что президент Ирана жив и направляется в Тебриз на автомобиле после происшествия. Представитель Тебриза в парламенте Ахмад Алирезабиги опроверг информацию СМИ, что с находившимися вместе с Раиси людьми в вертолете была установлена связь.