Стало известно об успехах Кипра в «отказе от российских денег» AP: Кипр добился прогресса в отказе от рублей ради улучшения имиджа

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Кипру удалось добиться определенного прогресса в отказе от российских денег, сообщает Associated Press. По информации портала, соответствующие депозиты в банках страны сократились на 76%. Причиной отказа Кипра от российских денег называются попытки улучшить свой имидж.

Согласно официальным данным, Кипр добился прогресса в отказе от российских наличных, поскольку пытается улучшить свой имидж. В это же время выездная группа официальных лиц США помогает правительству расследовать случаи предполагаемых нарушений санкций против России, — говорится в материале.

По данным портала, количество российских клиентов в банках Кипра сократилось на 82%. В то же время подобная тенденция фиксируется и в отношении граждан Украины. Так, депозиты в гривнах уменьшились на 67%.

В США тем временем продолжается обсуждение вопроса о конфискации российских активов. Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена готова поддержать соответствующий законопроект. Глава США пошел на такой шаг после того, как республиканцы заблокировали очередной пакет помощи Украине в конгрессе.