Стало известно об уникальных способностях первого чипированного человека Первый человек с чипом Neuralink в мозге научился играть в шахматы силой мысли

Первый пациент с вживленным в мозг нейрочипом компании Илона Маска Neuralink, 29-летний Нолан Арбо, научился играть в шахматы силой мысли. По его словам, его парализовало восемь лет назад в результате несчастного случая, а теперь благодаря импланту он может двигать курсор по шахматной доске на экране ноутбука. Трансляцию игры вели на странице компании Neuralink в социальной сети Twitter (X).

Мужчина подчеркнул, что играет в компьютерные игры, прерываясь на подзарядку устройства. Арбо признался, что ему предстоит еще много работы. Однако, как отметил пациент, после вживления чипа его жизнь изменилась.

Это пока не идеально, предстоит еще много работы, но моя жизнь уже изменилась, — заявил Арбо.

Ранее Маск рассказал, что человек с вживленным в мозг чипом научился силой мысли управлять компьютерной мышью. Миллиардер подчеркнул, что пациент почти полностью выздоровел после вживления импланта. По словам Маска, сотрудники Neuralink пытаются улучшить эффект от применения чипа. Он также добавил, что специалисты работают с пациентом над другими функциями и процесс идет успешно.