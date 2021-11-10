Обломок китайского метеоспутника подойдёт на опасное расстояние к МКС

Обломок китайского метеоспутника Fengyun-1C сблизится с Международной космической станцией (МКС) 12 ноября. Роскосмос начал изучение уровня угрозы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, фрагмент космического аппарата Fengyun-1C сблизится с Международной космической станцией 12 ноября около 4 утра по московскому времени. В данный момент проводится расчёт траекторий и уточняются параметры сближения, — говорится в сообщении.

РИА Новости передаёт со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли, что 10 ноября Центр управления полётами может провести манёвр уклонения МКС от космического мусора.

Речь идёт о фрагменте метеоспутника, который был сбит при испытаниях противоспутникового оружия, проведённых в 2007 году в КНР. Как отмечается, обломок подойдёт на опасное расстояние к МКС в районе 03:56 мск 12 ноября.

Ранее генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Соловьёв заявил, что около 80% систем российского сегмента МКС оказались изношенными. В будущем из-за этого могут начаться непоправимые отказы бортовых систем. После 2025 года потребуется замена основных бортовых систем станции, отметил он.