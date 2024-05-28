Стало известно об ударах ВСУ по территории РФ американским оружием AFP: ВСУ применяли оружие американского производства для ударов по России

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали оружие американского производства при ударах по территории России, сообщило агентство AFP. В последний раз обстрелу подверглись цели в Краснодаре, уточнили журналисты.

При этом представители СМИ не уточнили, какое именно вооружение применялось при атаках. Конкретные объекты, по которым наносились удары, в агентстве также не упомянули.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания министров обороны стран содружества обратил внимание, что страны Евросоюза придерживаются разных позиций по использованию переданного Киеву западного оружия для обстрелов территории России. Ряд государств выразили готовность поддержать это решение, добавил он.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг высказал мнение, что киевские власти не смогут себя защитить, если им не разрешить наносить удары западным оружием по целям в РФ. Он предложил союзникам задуматься над этим. При этом политик подчеркнул, что Альянс не планирует отправлять свои войска на помощь Киеву.

Кроме того, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что слова Столтенберга о необходимости позволить Вооруженным силам Украины атаковать российские территории являются «абсолютно безответственными и провокационными». По его словам, на Западе нет единого мнения по вопросу обстрелов России западным оружием.