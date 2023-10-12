Стало известно об учениях ядерных сил НАТО Столтенберг сообщил об учениях ядерных сил Steadfast Noon на следующей неделе

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НАТО на следующей неделе проведет ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг по итогам встречи глав минобороны Альянса в Брюсселе, передает РИА Новости. Отмечается, что маневры пройдут в Италии, Хорватии и Средиземном море.

Наши ядерные силы имеют важное значение в сдерживании. На следующей неделе мы проведем наши ежегодные учения Steadfast Noon, которые проходят каждый октябрь. В этот раз они пройдут в Италии, Хорватии и Средиземном море, — сообщил Столтенберг.

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что НАТО в 2024 году планирует провести учения по обороне восточного фланга, близкого к границам Белоруссии и России. Он назвал эти учения в регионе одними из самых крупных за всю историю с момента окончания холодной войны.

Ранее издание Financial Times сообщало, что в 2024 году в маневрах под названием «Стойкий защитник» будут отработаны «попытки отражения российской агрессии, направленной против одного из членов Альянса». Учения пройдут в феврале-марте будущего года в Германии, Польше и странах Балтии. В них будет участвовать 31 страна НАТО и Швеция, которая пока не является членом Альянса. Будет задействована 41 тысяча военнослужащих и более 50 кораблей. Авиация совершит от 500 до 700 боевых вылетов.