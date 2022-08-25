Стало известно об участии Новой Зеландии в конфликте на Украине The Guardian: десятки солдат из Новой Зеландии участвуют в военном конфликте на Украине

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Десятки новозеландских солдат участвуют в военном конфликте на Украине, заявил в беседе с The Guardian представитель ветеранской организации Аарон Вуд. По его словам, они участвуют как в боевых, так и в небоевых действиях. При этом некоторые военнослужащие уезжают туда в отпуск без сохранения заработной платы.

О смерти одного из таких солдат издание сообщило 25 августа. 30-летний Доминик Абелен был убит в Украине, став первым новозеландцем, погибшим там. Источники рассказали, что он вступил в международный легион Украины и сражался на переднем крае конфликта.

Он не говорил нам, что едет в Украину, пока не оказался там. Он знал, что мы отговорим его от этого. Он также знал о рисках, связанных с поездкой туда, но все равно пошел сражаться за них, — рассказал отец погибшего.

Несмотря на это авторы публикации заявляют, что Новая Зеландия не признает участие своих подданных в военном конфликте. При этом многие солдаты были направлены в Великобританию для обучения украинской армии.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в результате удара высокоточным оружием по населенному пункта Андреевка Харьковской области ВКС России уничтожили до 20 американских наемников.