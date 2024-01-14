Стало известно об отношении президента Эквадора к России Посол Спринчан: президент Нобоа открыт к развитию отношений с Россией

Фото: МИД РФ

Владимир Спринчан

Президент Эквадора Даниэль Нобоа проявляет значительный интерес и готовность к расширению сотрудничества с Россией в сфере торговли и экономики, заявил РИА Новости посол России в этой стране Владимир Спринчан. Глава дипмиссии напомнил, что эквадорский лидер, еще будучи депутатом, возглавлял группу парламентской дружбы с Россией и посещал Москву в сентябре 2022 года.

Он очень доброжелательно расположен к нашей стране, и не только с точки зрения интересов бизнеса, но и как человек, бизнес которого накладывается на чисто человеческое отношение. Сейчас он попал в очень сложную ситуацию (связанную с внутренним конфликтом в стране), и мы пожелаем ему удачи в том, чтобы благополучно выйти из нее, — заявил Владимир Спринчан.

Посол России в Эквадоре Владимир Спринчан подчеркнул, что Нобоа проявляет готовность не только сохранить существующее сотрудничество, но и расширить его. Существуют предложения о сотрудничестве, которые были высказаны президентом России два года назад, включая участие российских компаний в различных проектах в Эквадоре.

Ранее президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил в стране режим «внутреннего вооруженного конфликта». По словам главы государства, это решение принято на фоне обострения ситуации в сфере безопасности. Перед этим Нобоа установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации. Причиной стала серия бунтов в тюрьмах, а также побег лидера крупнейшей банды.

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