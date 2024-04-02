Стало известно об откровенном разговоре Си Цзиньпина с Байденом Си Цзиньпин созвонился с Байденом и обсудил двусторонние отношения

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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, сообщило Центральное телевидение Китая. Там уточняется, что главы государств провели «откровенный и углубленный» обмен мнениями по отношениям между Пекином и Вашингтоном, а также обсудили вопросы, которые представляют интерес для обеих стран.

Вечером 2 апреля у председателя КНР Си Цзиньпина состоялись телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом. Главы двух государств провели откровенный и углубленный обмен мнениями по китайско-американским отношениям и вопросам, представляющим общий интерес для обеих сторон, — сказано в сообщении.

По данным NBC News, Байден и Си Цзиньпин еще обсудили торговые отношения Китая с Россией на фоне специальной военной операции РФ на Украине, а также проблемы кибератак и вмешательства в выборы. Кроме этого, лидеры двух стран подняли тему усилия противодействию незаконному обороту наркотиков.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что последний раз разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по телефону в декабре 2022 года. По его словам, до этого он чаще контактировал с российским коллегой. Как отметил Шольц, до начала спецоперации он лично беседовал с Путиным более четырех часов в Москве.