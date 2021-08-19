Стало известно о возражениях Путина по войскам США вокруг Афганистана

Президент России Владимир Путин во время встречи со своим американским коллегой Джо Байденом в Женеве выступил против военного присутствия США в странах Центральной Азии. Как сообщает The Wall Street Journal, об этом заявил бывший эксперт Госдепартамента по Евразии Пол Гобл.

Как сообщается, у США были планы размещения беспилотных летательных аппаратов и других сил по борьбе с терроризмом в граничащих с Афганистаном странах. Однако Россия выступила против такого решения. Данная проблема усугубилась ещё больше на фоне смены афганского правительства.

Подобная ситуация, как отмечается, свидетельствует о желании Путина укрепить своё влияние в Центральной Азии, нежели расширять сотрудничество с Байденом на фоне ситуации в Афганистане.

Русские не заинтересованы в том, чтобы США вернулись туда, — сказал Гобл.

Как пишет WSJ, США теперь должны будут полагаться на свои базы в Катаре, других арабских государствах Персидского залива, а также авианосцы ВМС США в Индийском океане. С подобным решением Путина также согласились власти Китая.

Ранее Байден рассказал, как принял решение по выводу войск из Афганистана. Политик подчеркнул, что рассматривая данный вопрос, речь шла о том, посылать ли американских сыновей и дочерей в Афганистан. Глава Белого дома также исключил, что движение «Талибан» (запрещено в РФ) не стремится к международному признанию. Он не верит, что боевики как-то изменились, и считает, что движение проходит через «экзистенциальный кризис».