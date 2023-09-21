Египет отказался от российской пшеницы в пользу зерна из Франции и Болгарии, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По информации собеседников агентства, это произошло на фоне несогласия с ценой, которую пыталась предложить Москва.
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Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Египет отказался от российской пшеницы в пользу зерна из Франции и Болгарии, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По информации собеседников агентства, это произошло на фоне несогласия с ценой, которую пыталась предложить Москва.