Стало известно о разрушении озонового слоя Земли из-за геомагнитных бурь В СПбГУ выявили разрушение озонового слоя Земли во время геомагнитных бурь

Фото: nasa/via Globallookpress.com

Физики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и других российских вузов совместно с учеными из Давосской физико-метеорологической обсерватории доказали, что во время геомагнитных бурь разрушается озоновый слой Земли, передает РИА Новости. Согласно исследованиям, в течение суток может разрушаться до четверти озонового слоя.

Мы обнаружили, что во время геомагнитных возмущений в полярной атмосфере увеличивается концентрация радикалов. Это приводит к разрушению озона на высотах мезосферы в течение суток, — сообщили исследователи.

Это происходит из-за «высыпаний» в атмосферу Земли протонов, электронов и альфа-частиц, обладающих высокой энергией. В результате образуются свободные радикалы, которые и уничтожают озон. Данные были получены благодаря аэростатным измерениям рентгеновского излучения.

Ранее метеорологи обнаружили крупнейшую за последние годы озоновую дыру в Антарктике. Площадь дыры составляет 23 млн квадратных километров — она охватывает большую часть Антарктиды.

Кроме того, британские ученые из Кардиффского университета пришли к выводу, что Земля может погрузиться в новый ледниковый период из-за процессов, связанных с таянием айсбергов в Антарктике. Это приведет к тому, что пресная вода переместится в Атлантический океан, что станет причиной перемен в циркуляции океана.