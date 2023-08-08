Стало известно об опасном сближении беспилотника США с Су-34 ВКС РФ в Сирии ЦПВС: беспилотник США MQ-9 опасно сблизился с Су-34 ВКС РФ в Сирии

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Беспилотник MQ-9 западной коалиции под руководством США опасно сблизился с Су-34 ВКС России в Сирии, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. По его словам, инцидент произошел в небе над провинцией Ракка. Сближение составило менее ста метров.

8 августа в 07:03 в районе населенного пункта Айн-Иса провинции Ракка зафиксировано опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 коалиции с самолетом Су-34 ВКС России, сближение составило менее сотни метров по высоте, — рассказал военный.

Он также отметил, что полет БПЛА в указанном районе не был деконфликтован. При этом, по словам контр-адмирала, российские летчики продемонстрировали высокий профессионализм и приняли все необходимые меры для предотвращения столкновения.

Ранее контр-адмирал Олег Гуринов сообщал, что авиация международной коалиции во главе с США с начала 2023 года допустила более 20 опасных сближения с самолетами ВКС России в небе над Сирией. Гуринов уточнил, что два подобных случая произошли в апреле, один в мае, четыре в июне и пять в июле.

Также сообщалось, что самолеты возглавляемой США западной коалиции в Сирии начали активировать системы наведения оружия на авиацию ВКС РФ. По его словам, российские пилоты фиксировали подобные действия на востоке страны.