Стало известно об интересе США к богатой нефтью стране Rebelión: США намерены любым способом захватить нефть Венесуэлы

Фото: eye ubiquitous/hutchison/Global Look Press

Обозреватель Rebelión Эдельберто Лопес Бланч сообщил, что США позарились на Венесуэлу и намерены любыми способами захватить ее нефть. По его мнению, Вашингтон не устраивает то, что в Боливарианской республике добычу черного золота контролируют власти.

Такая «независимость», конечно, уже почти 25 лет раздражает международные компании и правительство США, которые не могут воспользоваться этими месторождениями, расположенными в непосредственной близости от территории увядающей империи, и обогатиться за счет них, — отметил автор в публикации.

В статье приводятся слова первого вице-президента Объединенной социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо, заявившего о намерении США через санкции в отношении Каракаса захватить нефтяные богатства страны.

Свой вывод журналист аргументировал словами бывшего президента США Дональда Трампа. Тот, покидая Белый дом подчеркнул, что Венесуэла «была близка к краху», а США могли ее захватить, и вся нефть досталась бы Вашингтону.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Боливарианская республика намерена идти по пути дедолларизации своей экономики. По его мнению, необходимо как можно активнее встроиться в данную инициативу. В настоящее время ряд стран Латинской Америки работают над вопросом ухода от доллара во внешней торговле.