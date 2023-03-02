Стало известно об агитации молодежи в ВСУ в Артемовске «Страна.ua»: ВСУ в Артемовске агитируют молодежь записываться в добровольцы

Фото: Министерство обороны Украины

Украинские военные, служащие в Вооруженных силах Украины (ВСУ), призывают молодых людей стать добровольцами и рассказывают о преимуществах работы с западной техникой. Как сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале, солдаты подчеркивают: если будет нужно, все равно будут мобилизовать, возможно, даже насильно.

Однако, по словам военных, молодежь может выбрать свои позиции, например, оператор дрона, наводчик, управляющий западной техникой, такой как РСЗО HIMARS, танки Abrams, Leopard, зенитные установки Patriot и т.д., и стать уважаемым человеком в этой жизни.

Командир одного из украинских подразделений под позывным «Мадьяр» снял ролик, в котором критикует молодежь за нежелание участвовать в боевых действиях. По его словам, средний возраст мобилизованных на Украине превышает 50 лет.

Ранее советник президента Украины по экономическим вопросам Александр Роднянский сказал, что украинские войска, которые в последние месяцы участвуют в ожесточенных боях в районе Артемовска, могут провести «стратегическое отступление» из города. По его словам, решение о необходимости отвода войск и сроках отвода принимают украинские военные.

До этого телеканал CNN сообщил, что положение украинских войск под Артемовском значительно хуже, чем официально признают в Киеве.