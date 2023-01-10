Стало известно о желании G7 установить разные лимиты на нефть из России Reuters: страны G7 намерены установить разные лимиты цен на российскую нефть

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Страны Большой семерки намерены установить разные лимиты цен на российские нефтепродукты, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По информации агентства, члены G7 хотят установить два предельных уровня цен на нефть из России. Один — для продуктов, торгуемых с премией, а другой — для тех, что торгуются со скидкой.

Ограничение цен на российские нефтепродукты сложнее, чем ограничение цен только на сырую нефть, поскольку существует множество нефтепродуктов, и их цена часто зависит от того, где их покупают, а не от того, где их производят, — рассказал источник Reuters.

Страны ЕС в начале декабря утвердили потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. 27 декабря Путин подписал указ об ответных мерах в связи с введением потолка цен на отечественное черное золото. Согласно указу, поставки нефти и нефтепродуктов в страны, поддержавшие ограничения, возможны только на основании специального решения главы государства.

По данным Bloomberg, поставки нефти из России в декабре достигли минимальных значений по итогам года. Авторы публикации отметили, что общие морские поставки уменьшились на 117 тысяч баррелей в сутки, до 2,615 млн баррелей. Журналисты утверждают, что снижение поставок нефти связано с санкциями, которые были введены странами «Большой семерки» и Евросоюза.