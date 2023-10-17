Россия и Китай подписали крупнейший контракт на поставку зерновых Россия и Китай подписали контракт по поставке зерновых на сумму 2,5 трлн рублей

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Россия и Китай подписали крупный контракт по поставке зерновых, зернобобовых и масличных грузов на сумму 2,5 трлн рублей, сообщил ТАСС лидер инициативы «Новый сухопутный зерновой коридор» Карен Овсепян во время делового форума в Пекине. По его словам, масса поставляемого сырья составит 70 млн тонн, поставки будут осуществляться в течение 12 лет.

Сегодня мы подписали один из крупнейших в истории России и Китая контрактов почти на 2,5 трлн рублей на 70 млн тонн на 12 лет поставки зерновых, зернобобовых, масличных грузов, — сказал Овсепян.

Он отметил, что в конце ноября — начале декабря будет подписан договор об открытии сухопутного зернового коридора с Китаем, благодаря которому Россия сможет поставлять в КНР до 8 млн тонн зерна, а в дальнейшем — до 16 млн тонн.

Президент России Владимир Путин прибыл 17 октября в Китай. В Пекине он проведет два дня. Путин примет участие в международном форуме «Один пояс — один путь» и проведет переговоры с лидерами ряда стран. Что касается переговоров с китайским коллегой, то на них лидеры могут затронуть в том числе и тему конфликта между Израилем и Палестиной. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что лидеры двух стран также обсудят перспективы строительства газопровода «Сила Сибири — 2».