Стало известно о взрыве у берегов Йемена UKMTO: у берегов йеменского города Ходейда произошел взрыв

Фото: Mohammed Mohammed/XinHua/Global Look Press

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) на своем сайте опубликовал сообщение о взрыве в Красном море. По данным организации, он произошел у берегов йеменского города Ходейда.

UKMTO получил сообщение об инциденте в 48 морских милях к юго-западу от Ходейды, Йемен. Капитан стал свидетелем взрыва на значительном расстоянии от судна, — говорится в публикации.

Центр сообщил, что источник информации и его судно не пострадали, и направляются в следующий пункт захода. В UKMTO предложили другим судам вести себя осторожно и сообщать в организацию о случаях подозрительной активности.

Правящее на севере Йемена движение «Ансар Аллах» (хуситы) атаковало в Красном море авианосец и эсминец США и ряд кораблей, заявил 1 июня представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа. Он добавил, что силы движения нанесли в Красном и Аравийском морях и Индийском океане удары по кораблям, которые «принадлежат компаниям, нарушившим решение о запрете прохода в порты», подразумевая порты Израиля.

Как стало известно изданию Foreign Policy, западные перевозчики на фоне участившихся нападений хуситов на торговые суда в Красном море задумались об использовании Северного морского пути. Он позволит сократить путь из некоторых портов Европы до Азии по сравнению с Суэцким каналом на восемь тысяч километров. Однако есть сомнения в жизнеспособности маршрута из-за природных условий. К тому же, препятствием могут стать натянутые отношения России и Запада: Москва контролирует 70% маршрута.