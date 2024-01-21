Стало известно о выживших при крушении самолета в Афганистане Росавиация: четыре человека выжили при крушении самолета в Афганистане

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Четыре человека выжили при крушении в Афганистане самолета, выполнявшего чартерный рейс в Москву, говорится в сообщении Росавиации. В ведомстве добавили, что судьба двоих человек уточняется.

По информации от российского посольства в Афганистане: местная наземная поисково-спасательная служба нашла самолет Falcon 10 (регистрационный номер RA-09011). Из шести человек, находившихся на борту самолета, предварительно: четыре живы (у них различные травмы), судьба двоих человек уточняется, — написано в сообщении.

Разбившийся в Афганистане самолет выполнял частный медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву. На борту находилась лежачая пациентка в тяжелом состоянии, гражданка России. Ее перевозили из больницы в Таиланде в российскую столицу. Женщину сопровождал муж, частный предприниматель из России, который оплатил рейс. При этом Telegram-канал Baza уточнил, что пассажирами были Анатолий и Анна Евсюковы.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после крушения самолета Falcon 10 на территории Афганистана. При этом в Росавиации подтверждали, что авиалайнер был зарегистрирован в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ.