Стало известно о выборах «самого крутого диктатора в мире» WP: в Сальвадоре состоятся выборы «самого крутого диктатора в мире» Букеле

Фото: Camilo Freedman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-президент Сальвадора (государство в Центральной Америке) Найиб Букеле, согласно опросам общественного мнения, может с большим преимуществом одержать победу на выборах завтра, 4 февраля, пишет The Washington Post (WP). Сам себя политик в шутку называет «самым крутым диктатором в мире», отметили авторы материала.

Уточняется, что в стране действует конституционный запрет на переизбрание президента. Однако Букеле намеренно подал в отставку 1 декабря, чтобы поучаствовать в выборах. Журналисты напомнили, что 42-летний бывший глава государства прославился любовью к кожаным курткам, активным использованием социальных сетей и жесткой политикой в отношении преступных группировок.

Среди мер, принятых Букеле, числится ужесточение мер содержания в тюрьмах из-за участившихся случаев убийств. В том числе там ввели круглосуточный комендантский час. Кроме того, из страны выслали всех членов дипломатического корпуса Венесуэлы.

Ранее в США экс-президент Дональд Трамп также нашел сильную поддержку населения и претендует на переизбрание. Опросы показали, что политик уже заручился рекордной поддержкой избирателей в 69% в лидеры среди потенциальных кандидатов на выборы от Республиканской партии. До этого, в ноябре 2023 года, на праймериз за Трампа были готовы проголосовать 61%.