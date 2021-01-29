Стало известно о вторичном радиоактивном загрязнении Чернобыльской зоны

https://static.news.ru/photo/a316bac2-62bf-11eb-a739-fa163e074e61_660.jpg Чернобыль Фото: Ukrainian State Service for Emergencies/dsns.gov.ua

Украинские экологи заявили о вторичном радиоактивном загрязнении в Чернобыльской зоне. По их мнению, причиной стали лесные пожары в районе зоны отчуждения, которые случились весной 2020 года.

Каждый новый пожар формирует новую карту загрязнения. Это происходит из-за того, что радионуклиды поднимаются в воздух и рассеиваются там, где раньше было относительно безопасно, заявил изданию «Укринформ» вице-президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Валентин Щербина.

Всё это изменилось, и изменилось очень серьёзно, — отметил эколог.

Он добавил, что из-за пожаров радионуклиды попали не только в воздух, но также в воду и почву. Теперь они включились в геохимический цикл и мигрируют. Это и называется вторичным радиоактивным загрязнением, подчеркнул Щербина.

Лесные пожары в Чернобыльской зоне в 2020 году полыхали больше месяца на площади около 20 тысяч гектаров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что осенью 2020 года в районе зоны отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС экологи фиксировали значительные скачки радиации. Экологическая группа «Спасём Днепр» регистрировала повышение радиоактивного фона в сотни раз относительно нормы. Так, возле хранилища отработанного топлива ХОЯТ-2 17 ноября показатели достигли рекордного значения в 124 000 нЗв/час при норме 210 нЗв/час.