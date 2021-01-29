Стало известно о вторичном радиоактивном загрязнении Чернобыльской зоны

Украинские экологи заявили о вторичном радиоактивном загрязнении в Чернобыльской зоне. По их мнению, причиной стали лесные пожары в районе зоны отчуждения, которые случились весной 2020 года.
Каждый новый пожар формирует новую карту загрязнения. Это происходит из-за того, что радионуклиды поднимаются в воздух и рассеиваются там, где раньше было относительно безопасно,
Всё это изменилось, и изменилось очень серьёзно, — отметил эколог.
Он добавил, что из-за пожаров радионуклиды попали не только в воздух, но также в воду и почву. Теперь они включились в геохимический цикл и мигрируют. Это и называется вторичным радиоактивным загрязнением, подчеркнул Щербина.
Лесные пожары в Чернобыльской зоне в 2020 году полыхали больше месяца на площади около 20 тысяч гектаров.
Ранее NEWS.ru сообщал, что осенью 2020 года в районе зоны отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС экологи фиксировали значительные скачки радиации. Экологическая группа «Спасём Днепр» регистрировала повышение радиоактивного фона в сотни раз относительно нормы. Так, возле хранилища отработанного топлива ХОЯТ-2 17 ноября показатели достигли рекордного значения в 124 000 нЗв/час при норме 210 нЗв/час.