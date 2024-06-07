Стало известно о возможных поставках гиперзвуковых ракет РФ противникам США InfoBRICS: противники США могут получить от России ракеты П-700 «Гранит»

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Россия может поставить странам, противостоящим США и НАТО, сверхзвуковые крылатые ракеты П-700 «Гранит», заявил военный эксперт Драго Боснич в материале для InfoBRICS. По его словам, такой шаг станет ответом на отправку Украине западного дальнобойного оружия. Специалист утверждает, что господству Соединенных Штатов и их союзников придет конец.

Даже старые советские ракеты, такие как массивная П-700 «Гранит», могут фактически положить конец военно-морскому господству Запада в любом регионе мира, — отметил Боснич.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия думает над асимметричным ответом Западу на поставки дальнобойного оружия Украине. По его словам, у Москвы есть такое право. Глава государства отметил, что РФ может поставить оружие в регионы, откуда будут нанесены удары по чувствительным объектам тех стран, которые оказывают ВСУ военную поддержку.

Обозреватель американского телеканала Fox News Лора Ингрэм, комментируя слова Путина, заявила, что он решительно отреагировал на снятие запрета для Украины использовать западное оружие для ударов по территории РФ. Она с тревогой отметила, что слова главы российского лидера являются для стран Запада «нехорошим» сигналом.