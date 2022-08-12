Стало известно о возможном сокращении населения Земли

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Население Земли может начать сокращаться, так и не достигнув отметки в 10 миллиардов людей, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на экспертов австрийского Центра демографии и глобального человеческого капитала им. Витгенштейна. По их мнению, снижение начнется после достижения примерно 9,67 млрд в 2070-х годах.

Однако Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН заявил о более поздних сроках сокращения. Специалисты утверждают, что к ноябрю 2022 года число людей на Земле достигнет 8 миллиардов, а в 2080-х годах ожидается пик численности населения на Земле — 10,4 миллиарда. Такая цифра будет держаться вплоть до 2100 года, лишь после этого начнется падение численности.

ООН прогнозирует численность населения, используя исторические тенденции для каждой страны. Важными факторами, формально не включенными в ее модели, являются уровень образования и качество здравоохранения, — отмечает директор австрийского Центра демографии Вольфганг Лутц.

По словам ученого, темпы роста населения в Африке и Азии будут ниже, чем считает ООН. Кроме того, темпы роста населения в Китае, по его мнению, значительно снизятся.

По мнению профессора географии Оксфордского университета Дэнни Дорлингу, рост благосостояния и снижение смертности могут сдержать рост населения в развивающихся странах.

Ранее демографы из Высшей школы экономики представили 30 возможных вариантов изменения численности населения России до конца XXI века. Долгосрочные прогнозы предполагают «широкую вилку» — от 67,4 млн до 216,7 млн человек. Девять сценариев указывают на рост численности населения, шестнадцать — на снижение, пять — на то, что количество россиян будет примерно таким же, что и сейчас.