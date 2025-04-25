Стало известно о возможном изменении планов Британии по Украине Times: Британия может отказаться от рискованной отправки войск на Украину

Фото: AFLO/Global Look Press

Вполне вероятно, что Британия откажется от отправки войск на Украину, пишет газета The Times со ссылкой на источники. Официальный Лондон смущают высокие риски этой операции.

Источник, участвовавший в обсуждениях «коалиции желающих», также указал на нехватку сил Соединенного Королевства для выполнения этой задачи. По словам инсайдера, вместо тысяч солдат Британия сосредоточится на восстановлении и перевооружении украинской армии.

Ранее журналист Focus Ульрих Райтц заявил, что план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине напоминает раздел нацистской Германии. По его мнению, «параллели очевидны». Райтц выразил уверенность, что в конечном итоге Крым будет признан российской территорией «почти в соответствии с международным правом».

До этого генерал в отставке Иностранного легиона Сухопутных войск Франции Доминик Делавард заявил, что Вооруженные силы Украины теряют своих военнослужащих быстрее, чем успевают набирать новых, в то время как ВС России, напротив, становятся лишь сильнее. По его словам, этот постепенно растущий дисбаланс в конечном итоге приведет к краху Украины.

По мнению генерала, боевые действия на Украине могут завершиться уже к Рождеству (во Франции начинается в ночь с 24 на 25 декабря). Он убежден, что мир будет достигнут не переговорами, а на поле боя. По словам Делаварда, Киев приговорят к безоговорочному соглашению.