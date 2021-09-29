Названа причина возможной задержки запуска «Северного потока — 2»

Неожиданные результаты выборов в Германии могут стать причиной задержки «Северного потока — 2», сообщает британское издание The Telegraph. Отмечается, что немецкие партии выступают против газопровода и ставят России условия.

По словам депутатов, поддержка трубопроводу будет оказана только после того, как «российский народ изберёт демократическое правительство в ходе свободного самоопределения».

«Зелёные» и Свободная демократическая партия станут решающей силой на переговорах о создании коалиции после того, как левоцентристские социал-демократы одержали победу над Христианско-демократическим союзом Ангелы Меркель, — пишет The Telegraph.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия готова к конструктивному сотрудничеству с любым преемником канцлера ФРГ Ангелы Меркель и любым составом нового правительства, которое будет сформировано по итогам выборов. Москва ожидает от Берлина такого же отношения. Как отмечается, РФ всегда уважала выбор немецкого народа.

Выборы в парламент ФРГ выиграла Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), набравшая 25,7% голосов. Правящий блок ХДС/ХСС занял второе место с результатом 24,1%, показав самые низкие цифры за всю историю. Партия «Зелёные» набрала 14,8% голосов, либеральная Свободная демократическая партия — 11,5%, за ними следует «Альтернатива для Германии» с 10,3%. Левая партия, которая немного не добрала до пятипроцентного барьера (4,9%), тем не менее получила три прямых мандата и 39 мест в парламенте.