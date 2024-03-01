Стало известно о возможной отмене визитов Зеленского в Баку и Ереван Radar Armenia: Зеленский не посетит ни Армению, ни Азербайджан

Президент Украины Владимир Зеленский в марте не посетит ни Армению, ни Азербайджан, сообщил портал Radar Armenia. По его информации, это связано с отменой визита со стороны Баку.

Зеленский, вопреки ранее распространенным слухам, не приедет в регион, — ни в Армению, ни в Азербайджан, — говорится в публикации.

Руководитель отдела общественной информации офиса президента Украины Александр Хрипунов в комментарии агентству ArmenPress не подтвердил, но и не опроверг информацию о планируемом визите Зеленского в Ереван. По словам чиновника, сведения о деятельности президента Украины размещаются на его официальном сайте.

23 февраля о предполагаемых планах Зеленского посетить Армению в марте со ссылкой на источники сообщил телеканал Factor TV. При этом поверенный в делах Украины в Армении Валерий Лобач дал понять, что анонсировать эту поездку пока преждевременно. При этом дипломат сказал, что Киев намерен сделать все для урегулирования и стабилизации ситуации на Южном Кавказе.