Стало известно о внимательности Путина к вопросам безопасности Израиля

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что президент РФ Владимир Путин внимательно относится к потребностям Израиля в области безопасности. Также он заявил, что возможности сотрудничества между РФ и Израилем в областях науки и экономики безграничны. Об этом он рассказал на еженедельном заседании израильского правительства, передаёт ТАСС. Израильский премьер провёл пятичасовую встречу с Путиным в Сочи 22 октября.

Мы с Путиным обсуждали ситуацию в Сирии. Нам важно, чтобы мы могли координировать деликатную и сложную ситуацию там плавно, без инцидентов. Мы пришли к хорошим и стабильным результатам, я удостоверился, что президент Путин прислушивается к потребностям Израиля в области безопасности, — говорится в сообщении канцелярии премьера Израиля.

Беннет также добавил , что отношения между двумя странами очень хорошие и всегда есть возможность их улучшить.

Потенциал экономического, научного, культурного и технологического сотрудничества безграничен [между Израилем и Россией], учитывая факт, что в Израиле проживает около миллиона русскоязычных граждан, — сказал Беннет.

Также стороны обсудили вопросы иранской ядерной программы. «Складывающаяся ситуация [вокруг ядерной программы] вызывает беспокойство», — сказал премьер.

Ранее Путин встретился с Беннетом, тогда российский лидер выразил надежду, что израильское правительство сохранит преемственность в отношениях двух государств. Он подчеркнул, что с прежним правительством Израиля у РФ сложились достаточно деловые и доверительные отношения.