Стало известно о вербовке афганских граждан в Иране для отправки на Украину РИА Новости: представительства Турции в Иране вербуют афганцев для отправки на Украину

Фото ministryofdefenceua/flickr.com

Загранучреждения Турции в Иране по указанию Анкары осуществляют вербовку находящихся там афганских граждан для участия в боевых действиях на стороне киевского режима, сообщил РИА Новости дипломатический источник. По его словам, им оказывается содействие в оформлении документов для выезда в Турцию, откуда они направляются на Украину.

По имеющимся данным, загранучреждения Турции в Иране по указанию Анкары осуществляют вербовку находящихся в ИРИ граждан Афганистана для участия в боевых действиях на стороне киевского режима, — утверждает он.

По оценке официального представителя МИД РФ Марии Захаровой от 28 апреля, на Украину с момента начала военной спецоперации отправилось около семи тысяч иностранных наёмников из разных стран. Она уточнила, что в их число попали бойцы из 63 трёх стран, главным образом из Польши, США, Канады, Румынии, Британии и Грузии.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своём Telegram рассказал, что на Украину стеклись тысячи иностранных наёмников со всего мира. Он отметил, что они не являются добровольцами, соответственно, не имеют статус комбатантов и не подпадают под действие Женевских конвенций. Бывший президент России пообещал, что иностранцы также будут денацифицированы.