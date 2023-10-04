Стало известно о тайных переговорах РФ, ЕС и США по Карабаху до АТО Баку Politico: Россия, ЕС и США тайно провели переговоры по Карабаху до операции Баку

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Россия, Евросоюз и США провели секретные переговоры по Карабаху до начала антитеррористической операции Азербайджана, сообщает Politico со ссылкой на анонимные источники. Собеседники газеты уточняют, что на встрече обсуждались пути обеспечения прохода грузовиков с продовольствием и топливом для помощи около 100 000 жителей Карабаха.

Высшие должностные лица США и ЕС экстренно встретились со своими российскими коллегами для секретных переговоров в Турции, призванных разрешить конфликт вокруг Карабаха, — говорится в материале издания.

Собеседники Politico утверждают, что встреча состоялась 17 сентября. По информации источников, США представлял старший советник по переговорам на Кавказе Луи Боно, ЕС — представитель в регионе Тойво Клаар, а Россию — специальный посланник президента РФ Владимира Путина по отношениям между Арменией и Азербайджаном Игорь Ховаев.

Минобороны Азербайджана 19 сентября заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. В ведомстве подчеркнули, что о принятых мерах проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство совместного турецко-российского мониторингового центра.

Одним из основных условий Баку была капитуляция армянских вооруженных формирований. Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что цели АТО достигнуты. В конце сентября Самвел Шахраманян, называвший себя президентом непризнанной Нагорно-Карабахской республики, подписал указ, согласно которому Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование 1 января 2024 года. Согласно тексту документа, распускаются все государственные учреждения и организации, находящиеся в ведомственном подчинении.