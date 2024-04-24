Стало известно о тайной передаче ракет ATACMS Украине Politico: США тайно поставили Киеву ATACMS, которые ВСУ уже применили против РФ

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

США в марте 2024 года поставили Вооруженным силам Украины оперативно-тактические ракеты ATACMS, сообщает журналист Politico Александр Уорд. По его данным, ВСУ уже дважды применили полученное вооружение против России.

Администрация [президента США Джо] Байдена в прошлом месяце впервые <...> тайно отправила Украине ракеты большой дальности — и Киев уже дважды использовал это оружие для нанесения ударов глубоко в тылу России, — сказал Уорд.

Ранее военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец назвал баллистические ракеты ATACMS серьезным оружием. По его словам, оно имеет разную дальность действия. В связи с этим некоторые ракеты могут достигнуть складов ВС РФ в тылу, а также мест дислокации российских военнослужащих. Поэтому Баранец призвал не сбрасывать ATACMS со счетов.

Военный эксперт Василий Дандыкин в свою очередь предположил, что в новом пакете помощи Соединенные Штаты передадут Украине БТР М113, БМП M2 Bradley, а также радары для контрбатарейной борьбы и средства обеспечения закрытой связи на уровне отделения. Он не исключил, что самым опасным оружием станет дальнобойная (около 300 км) модификация крылатой ракеты ATACMS. Дандыкин отметил, что еще США возобновят поставки Украине стрелкового оружия, приборов ночного видения и артиллерийских снарядов калибра 155 мм.