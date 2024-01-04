Стало известно о способности людей определять настроение курицы по крику Ученые нашли способ определять настроение куриц по их крику

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Люди способны по крикам куриц понять, радостно они настроены или чем-то расстроены, сообщает The Guardian со ссылкой на результаты исследования австралийских ученых. Авторы эксперимента надеются, что их работа поможет фермерам улучшить качество ухода за птицами.

Как передает журнал, специалисты Университета Квинсленда предложили участникам исследования прослушать 16 аудиозаписей одинаковой длины. Половину звуков издавали цыплята, которые готовились получить угощения, другую половину — птицы, разочаровавшиеся их отсутствием. Почти 70% испытуемых смогли определить настроение куриц.

Ученые сделали вывод, что результаты исследования откроют возможность проводить акустический мониторинг куриных групп с помощью искусственного интеллекта. Таким образом можно измерять настроения куриц и предупреждать заводчиков о недовольстве птиц.

Ранее ученые сделали важную находку в лунном грунте. Так, анализ крупиц реголита, доставленного на Землю астронавтами миссии «Аполлон-17» еще в 1972 году, показал содержание в них водорода. При этом эксперты исключают, что газ попал в песчинки на Земле или в ходе транспортировки на космическом корабле.