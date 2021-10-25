Стало известно о состоянии здоровья находящегося в тюрьме Ассанжа

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, который в настоящее время находится в британской тюрьме строгого режима Белмарш, очень сильно похудел и выглядит нездоровым. Об этом РИА Новости сообщила его невеста Стелла Морис. Девушка призналась, что беспокоится за состояние возлюбленного.

Морис рассказала, что регулярно видит Ассанжа. Она заметила, что у него похудели руки. При этом невеста добавила, что Ассанж очень сильный человек, у него есть семья, которая его навещает.

Он также берёт силу от поддержки, которую ему здесь оказывает общественность, — подытожила Морис.

В 2010 году власти Швеции обвинили Ассанжа в изнасиловании. С 2012-го он скрывался в посольстве Эквадора, власти которого пообещали ему политическое убежище. В 2019 году руководство республики дало добро на арест Ассанжа, и он был задержан британской полицией.

США вменяют Ассанжу 17 эпизодов шпионажа и раскрытия секретной информации. В случае экстрадиции в Соединённые Штаты Америки ему грозит тюремный срок до 175 лет. Также есть риск, что основателя WikiLeaks приговорят к смертной казни.

Ранее сообщалось, что один из ключевых свидетелей обвинения по делу против Ассанжа Сигурдур Тордарсон был заключён под стражу в Исландии. Он находится в самой охраняемой тюрьме «Литла Храун».