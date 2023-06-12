Стало известно о состоянии выживших в джунглях детей Tiempo: родственник выживших в джунглях Колумбии детей рассказал об их состоянии

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Дядя детей, которые выжили в джунглях Колумбии через 40 дней после авиакатастрофы, рассказал об их тяжелом состоянии, пишет местное издание Tiempo. По его словам, пока ему удалось пообщаться только с одним из них.

Дядя, я хочу ходить, но у меня болят ноги. Это единственное, что он сказал мне, — рассказал Даиро Хувеналь Мукутуи в интервью изданию.

Мужчина также заявил, что испытал непередаваемую радость, когда узнать о том, что дети живы. В то же время он с грустью вспоминал время до катастрофы, когда он его племянники были не испытывали никаких проблем со здоровьем.

Другой родственник детей, Фиденсио Валенсия рассказал, что они испытывают трудности со сном.

Дети были пассажирами самолета Cessna 206, который летел из Араракуары в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре в департаменте Какета на юге страны. Экипаж лайнера сообщил об отказе двигателя и подал аварийный сигнал. Самолет обнаружили спустя 370 часов поисков. На борту находилось тело пилота, но шести пассажиров, четверо из которых — дети, не нашли ни в салоне, ни в окрестностях самолета. Позднее были обнаружены два тела: второго пилота и матери малышей.

Ранее в штате Вирджиния недалеко от Вашингтона разбился бизнес-джет Cessna 560 Citation V, летевший из Нью-Йорка. На самолете, принадлежавшем главе НСА Барбаре Румпель и ее супругу Джону, летела их 49-летняя дочь с двухлетней внучкой. Также на борту были няня девочки и пилот. Все они погибли.