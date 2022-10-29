Стало известно о смерти исполнителя теракта в иранском Ширазе Tasnim: умер террорист, осуществивший нападение в мавзолее Шах-Черах в иранском Ширазе

Фото: AP/TASS

Террорист, участвовавший в нападении на мавзолей Шах-Черах в иранском городе Шираз, скончался, передает агентство Tasnim со ссылкой на местные власти. Ранее отмечалось, что преступник смог скрыться с места теракта.

Из-за ран, полученных при задержании, он <...> скончался в одной из больниц Шираза, — передает агентство.

26 октября в месте паломничества на территории Шираза (Иран) три вооруженных человека открыли огонь по верующим. Погибли по меньшей мере 15 человек, еще десятки оказались ранены. Произошедшее местные СМИ назвали «террористической атакой». Двое нападавших были арестованы. Третий террорист смог скрыться с места преступления.