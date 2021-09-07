Стало известно о смене командующего российскими миротворцами в Карабахе

Командующий российским миротворческим контингентом в Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов завершил свою миссию в регионе и скоро вернётся в Россию. Об этом сообщило Министерство обороны Армении.

Как сообщается , Мурадова принял глава оборонного ведомства республики. Он поблагодарил военного за внесённый вклад в обеспечение безопасности Карабаха и пожелал дальнейших успехов в работе.

По имеющимся на сегодняшний день данным, в качестве наиболее вероятного кандидата на замену Мурадову рассматривается генерал-майор Михаил Кособоков. Как известно, ранее он занимал должность заместителя командующего 58-й общевойсковой армией и командовал российской военной базой в Абхазии.

Оборонное ведомство России эту информацию пока не комментировало.

Ранее в Баку заявили о дальнейших переговорах по мандату российских миротворцев. Как сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, подписанное в ноябре прошлого года трёхстороннее заявление лидеров России, Азербайджана и Армении определило «политические и в некоторой степени правовые рамки» для миротворческих сил.