Армия США готовится к прорыву российской обороны в Крыму, пишет ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для Business Insider. Для раскрытия деталей он привёл выдержки из отчёта командования специальных операций США (USASOC). По данным документа, спецназу необходимо умение выполнять несколько фундаментальных задач — поддерживать армейские подразделения в ближнем бою и проникать на запретные объекты в глубине вражеской территории.

Как отмечает обозреватель, самая сложная миссия американских Сил специальных операций (ССО) заключается в поисках и уничтожении системы A2AD. Речь а данном случае идёт о береговых противокорабельных ракетах, оперативно-тактических ракетных комплексах, радиолокационных станциях и ПВО.

ССО будут играть центральную роль в ликвидации российских установок A2AD в районе Крымского полуострова и китайских — в регионе Южно-Китайского моря, — говорится в статье.

По мнению Атламазоглу, зенитные установки, противокорабельные ракеты и РЛС смогут свести на нет преимущества ВС и авианосного флота США, если у американского спецназа не получится подорвать эти системы.

Ранее американский обозреватель Анатоль Ливен заявил, что Киев сможет забрать Крым у Москвы только тогда, когда Россия потерпит сокрушительное военное поражение. По его мнению, вопрос Крыма Украине не следует поднимать до тех пор, пока в мире не произойдут фундаментальные изменения. Ливен считает, что прямое военное столкновение Москвы и Вашингтона закончится катастрофой, но победа останется за Россией.