Число конфликтов в мире в этом году стало рекордным за последние 30 лет Bloomberg: 2023 год побил рекорд по числу конфликтов за последние 30 лет

Фото: Ahmed Zakot/Keystone Press Agency/Global Look Press

В 2023 году в мире было зафиксировано 183 вооруженных конфликта, что является самым высоким показателем за последние три десятилетия, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Международного института стратегических исследований в Лондоне. По словам авторов статьи, при этом миру не угрожает большая война, однако напряженность между государствами растет, особенно в отношениях США и Китая.

Это рисует мрачную картину роста насилия во многих регионах, войн, хронически препятствующих установлению мира. В исследовании, посвященном региональным конфликтам, а не конфронтации сверхдержав между Китаем, Россией, США и их союзниками, зафиксировано 183 конфликта за 2023 год, что является самым высоким показателем за три десятилетия, — говорится в материале.

Журналисты заявили, что это подчеркивает «непреклонность как определяющую черту современного глобального конфликтного ландшафта». Авторы материала добавили, что негосударственные вооруженные группировки играют пагубную роль, и палестинское движение ХАМАС является лишь самым заметным их них. В статье отмечается, что пограничные столкновения происходят по всему миру, а конфликт между Израилем и Палестиной может спровоцировать более широкую борьбу на Ближнем Востоке.

Западные журналисты ранее заявили, что Европа не готова к гипотетическому конфликту с Россией. Как сообщили британские СМИ, в случае вооруженного столкновения российские войска «смоют» все страны, которые выступили против них.