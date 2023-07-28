Стало известно о реакции Путина на предложение возобновить зерновую сделку WSJ: Путин проигнорировал предложение Турции провести переговоры по зерновому соглашению

Фото: Михаил Терещенко/фотохост-агентство ТАСС

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин проигнорировал предложение главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провести переговоры о продлении зерновой сделки, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. По словам дипломатов и аналитиков, беседовавших с газетой, сейчас власти Турции пытаются решить этот вопрос по другим каналам связи с Кремлем.

Собеседники издания также отмечают, что причиной отказа от дальнейших переговоров якобы стало решение властей Турции вернуть Украине бойцов «Азова» (признан в РФ террористической организацией, деятельность запрещена). По условиям соглашения между странами, они должны были оставаться в Турции вплоть до окончания специальной военной операции. Также причиной такого шага могло стать одобрение вступления Швеции в НАТО.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее оценил перспективы продления зерновой сделки. По его словам, соглашение не было свернуто окончательно, РФ готова вернуться к участию в сделке в том случае, если другие стороны будут выполнять свои обязательства. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сейчас вернуться к соглашению невозможно, так как не выполнены пункты, касающиеся российской стороны.