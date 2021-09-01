Стало известно о разговоре Байдена и Гани перед взятием Кабула

Президент США Джо Байден проводил телефонные переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани незадолго до взятия Кабула боевиками движения «Талибан» (запрещено в РФ). Стенограмму разговора опубликовал Reuters.

Переговоры состоялись 23 июля. В ходе звонка Байден предложил помощь, если Гани сможет публично заявить, что у него есть план по контролю над сложившейся на тот момент ситуацией в Афганистане. Также американский лидер посоветовал коллеге заручиться поддержкой влиятельных афганских лиц для урегулирования положения в стране.

Байден отметил проблему «восприятия» афганского правительства в мире. Он подчеркнул, что во всём мире считают, что у афганской армии не получается сдерживать талибов. Тогда глава Белого дома сказал, что если видные политические деятели Афганистана вместе проведут пресс-конференцию и поддержат новую военную стратегию, то восприятие правительства страны за рубежом изменится. По данным Reuters, эта информация доказывает, что Байден не ожидал скорого захвата Кабула.

Мы собираемся продолжать упорную дипломатическую, политическую, экономическую борьбу, чтобы ваше правительство не только выжило, но и продолжало расти, — сказал американский лидер в конце разговора.

16 августа боевики движения «Талибан» окончательно взяли под свой контроль управление Афганистаном: они пообещали, что не будут устраивать кровавый террор, и разрешили гражданам зарубежных государств беспрепятственно покинуть страну через Международный аэропорт Кабула. Однако силы сопротивления талибам остались не согласны с новым правительством и закрепились в провинции Панджшер к северо-востоку от Кабула.

Ранее Байден заявил, что единственный американский интерес в Афганистане — не допустить превращения страны в плацдарм для атак террористов против США. При этом Байден выразил уверенность в том, что данная задача была решена 10 лет назад.