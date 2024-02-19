Стало известно о расколе среди израильских силовиков из-за сектора Газа Макрон: среди израильских силовиков есть раскол из-за операции в секторе Газа

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Эммануэль Макрон

В рядах израильских военных есть признаки раскола, заявил изданию L’Humanite президент Франции Эммануэль Макрон. Он признался журналистам, что оказывает давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Французский лидер уточнил, что в недавнем разговоре указал на «неприемлемое число жертв» среди мирных жителей в Газе.

Макрон добавил, что в случае начала военной операции в Рафахе гуманитарная ситуация станет еще тяжелее. Президент Франции также выразил мнение, что все поддерживают желание Израиля уничтожить палестинское радикальное движение ХАМАС, но «ответственность демократии подразумевает борьбу с терроризмом при соблюдении прав».

Желание начать такую операцию, даже если там присутствуют боевики ХАМАС, означает гарантию гуманитарной катастрофы, — предупредил Макрон.

Он призвал Тель-Авив пустить врачей и разрешить доставку медикаментов и гуманитарных грузов не только в Рафах, но и в другие регионы анклава. Если напряженность в регионе возрастет, она поставит под угрозу возможность установления прочного мира и безопасности Израиля, считает политик.

Ранее Биньямин Нетаньяху сказал о решимости полностью победить ХАМАС. Он пояснил, что это означает освобождение заложников, сильное военное давление и жесткую позицию на переговорах.