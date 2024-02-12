Стало известно о подготовке НАТО к десятилетнему противостоянию с Россией GT: Столтенберг дал понять, что НАТО продолжит затягивать конфликт на Украине

Фото: Sgt. Christian Aquino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генсек НАТО Йенс Столтенберг дал понять, что Альянс намерен продолжать препятствовать России в разрешении конфликта на Украине, пишет Global Times. По данным газеты, глава военно-политического блока призвал Запад готовиться к десятилетнему противостоянию с Москвой.

Российско-украинский конфликт переходит в третий год, а НАТО не планирует прекращать кровопролитие. Последнее доказательство — заявление Йенса Столтенберга о том, что Запад должен быть готов к десятилетней конфронтации с Россией, — говорится в публикации.

Ранее военный обозреватель Виктор Литовкин допустил, что конфликт на Украине может идти и три года, и пять лет. По его мнению, Запад готов продолжать его до истощения российских ресурсов, а руководство России так и не сообщило, где проходит граница специальной военной операции.

Американский журналист Такер Карлсон ранее заявил, что президент России Владимир Путин готов пойти на серьезный компромисс по Украине. Телеведущий добавил, что он общался с российским лидером не под запись после интервью в Москве, однако не раскрыл содержания разговора.