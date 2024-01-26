Китай обратился к Ирану с просьбой на фоне обстрела кораблей хуситами Reuters: Китай предупредил Иран о последствиях обстрела своих кораблей хуситами

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Китай обратился к Ирану с предупреждением о последствиях обстрела своих кораблей хуситами, сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. По словам иранских дипломатов, нападение на китайские корабли может навредить торговым отношениям между двумя странами. В частности Пекин может значительно сократить закупки нефти у Тегерана.

Источники агентства утверждают, что китайские и иранские дипломаты уже провели несколько встреч по вопросу об обстрелах кораблей хуситами. До Ирана было доведено, что Китай сильно разочаруется, если по китайским кораблям будет нанесен удар. В случае, если Тегерану не удастся удержать хуситов, Пекин может пересмотреть условия торговых сделок. Согласно статистическим данным, на сегодняшний день Китай является крупнейшим торговым партнером Ирана. Он приобрел более 90% объемов сырой нефти, добытой на территории страны в 2023 году.

По сути, Китай говорит: «Если нашим интересам каким-либо образом будет нанесен ущерб, это повлияет на наш бизнес с Тегераном. Так что скажите хуситам, чтобы они проявляли сдержанность», — заявил один из иранских дипломатов.

Йеменская группировка хуситов «Ансар Алла» ранее объявила о начале операции против кораблей ВМС США в Адекнском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе. Хуситы подчеркнули, что они намерены блокировать движение связанных с Израилем судов до тех пор, пока не завершится операция в секторе Газа.