НАТО опубликовало заявление о применении оружия на военных учениях В НАТО заявили, что боевое оружие на учениях использоваться не будет

Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/globallookpress.com

Боевое оружие на учениях НАТО по ядерному сдерживанию «Стойкий полдень» (Steadfast Noon) применяться не будет, следует из сообщения, опубликованного на сайте Альянса. В публикации говорится, что учения являются плановыми и не имеют отношения к «текущей ситуации в мире».

Боевое оружие не будет использоваться, — говорится в сообщении.

Согласно тексту релиза, учения начнутся 17 октября и продлятся до 30 числа того же месяца. В них примут участие 14 стран-членов блока и до 60 военных самолетов. В Альянсе уточнили, что учебные полеты будут осуществляться, в частности, над Бельгией, Северным морем и Великобританией.

Военно-воздушные силы НАТО проведут учения по ядерному сдерживанию с участием десятков самолетов над северо-западом Европы, начиная с понедельника, 17 октября 2022 года, — говорится в сообщении.

Ранее генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг заявил, что в случае военного конфликта НАТО необходимо следовать пятой статье устава, исходя из которой Альянс должен защищать своих партнеров. С его слов, НАТО будет помогать Украине, «но не более», так как страна не является членом Альянса.